Decreto materie prime c’è un tesoro di minerali nel sottosuolo dell’Italia | ecco dove

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – Anche in Italia può ripartire la grande corsa allecritiche, la nuova "caccia all’oro" del mondo globalizzato convertito al green e all’economia circolare. Solo che, al posto del metallo giallo, si scaveranno miniere per cercaredai nomi poco noti ma con quotazioni che, nei prossimi anni, continueranno a impennarsi. Ieri, il Senato, ha dato il via libera definitivo al cosiddettosulle, fortemente voluto dal ministro Gilberto Pichetto Fratin. Un pacchetto di norme che, in linea con le raccomandazioni dell’Unione Europea, dovrebbe finalmente far uscire il nostro Paese da una situazione imbarazzante. Il nostro, infatti, è ricco di molte delleche Bruxelles considera "critiche" perché importate quasi completamente dai Paesi extra-europei.