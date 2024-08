Curiosi di sapere com' è fatta la medaglia olimpica? E cosa c' è dentro al contenitore metallico che gli atleti ricevono sul podio?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Aveva iniziato le Olimpiadi con una grande delusione nella spada individuale, salvo poi rifarsi con gli interessi vincendo l’oro nella prova a squadre. Se poi ci mettiamo che il suo compagno Gregorio Paltrinieri ha già portatato a casa due medaglie, in fin dei conti Parigi 2024 ha un sapore dolce per Rossella Fiamingo. La schermitrice ha concluso la sua avventura a cinque cerchi e ha regalato ai fan su Instagram un «unboxing» speciale, mostrando da vicino laappena conquistata ma anche gli altri gadget e premi ricevuti sul. Un’occasione per tutti noi per dare un’occhiata all’oggetto più desiderato da ogni sportivo.