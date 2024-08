Ciclismo su pista quartetto maschile per il bronzo femminile con la Nuova Zelanda Olanda oro e record del mondo nello sprint a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Una giornata a mezzo sorriso per l’Italia delsu. Sul giudizio pesa tanto la mancata finale per l’oro da parte deldell’inseguimento a: Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon vengono difatti estromessi dall’Australia, che in 3’40”730 strappano agli azzurri anche ildelfatto registrare tre anni fa a Tokyo, confermando così la velocità della. Oceanici che si giocheranno dunque l’oro contro la Gran Bretagna, mentre gli azzurri saranno impegnati nella finalina per ilcon la Danimarca. Bene ma non benissimo anche il, composto da Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Chiara Consonni e Letizia Paternoster.