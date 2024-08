Bomba atomica su Hiroshima | era il 6 agosto Nel 1945 le esplosioni anche a Nagasaki provocarono centinaia di migliaia di morti e la devastazione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 6 agosto 2024) Fu l’atto conclusivo e più devastante della seconda guerra mondiale. All’alba del 6da un aereo americano fu sganciata suuna. Un altro ordigno nucleare, tre giorni dopo, colpì l’altra città giapponese di. Le perdite civili complessivamente stimate furono fino a 250mila circa. Quei territori rasi al suolo. Così gli Usa ottenero la resa incondizionata del Giappone che nel conflitto mondialecera stato alleato di Hitler e Mussolini. In questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, si sente la continua minaccia, da parte dei pazzi di turno che sono al potere, di un conflitto nucleare. Con che facilità ne parlano e con che facilità minacciano. Il mondo che è in pericolo ricordi il 6 e il 9e renda subito inoffensiva di questa gente pericolosissima. E lavori per la pace.