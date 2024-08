Stop lavoro con caldo estremo in 15 Regioni | elenco orari di fermo e settori

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si allunga a 15 la lista delleche hanno vietato ilnelle ore di, che sta infiammando il Paese in questi mesi di luglio e agosto 2024. A metà luglio erano in 5 a vietarlo. L’ora diventa sempre più lungo a causa di bollettini meteo sempre più roventi, confino a 44 gradi in alcuni territori. Lo scorso 31 luglio si sono aggiunte anche le Marche, con un’ordinanza ad hoc, che punta a tutelare i lavoratori più esposti alle alte temperature, cantieri stradali e agricoltura in primis. E dal 5 agosto anche il Piemonte e Liguria.Ricordiamo che in condizioni meteo estreme sono attive le procedure di richiesta cassa integrazione per troppo. Queste possono essere attivata sia in presenza di un’ordinanza regionale sia senza provvedimenti (su iniziativa delle aziende).