Si nuota nella m*** tutti muti? | Parigi ecco l' ultima figuraccia ai Giochi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che vengono affrontati dai quotidiani nazionali. A tenere banco sono certamente le Olimpiadi di2024. E un caso su: il ritiro della squadra del Belgio dalla gara di Triathlon. Nelle contestate acque della Senna è andata in scena la staffetta mista di triathlon, in dubbio fino all'ultimo giorno tra allenamenti annullati e una qualità dell'acqua del fiume che ha lasciato sempre a desiderare. A polemizzare con l'organizzazione è stato in particolare il Belgio, squadra costretta al ritiro prima della partenza perché una sua atleta, Claire Michel, che aveva partecipato alla gara individualeSenna, si è sentita male ed è stata ricoverata. Secondo la stampa locale avrebbe contratto una infezione da Escherichia coli. E Capezzone afferma: "Esperti non pervenuti. Si?".