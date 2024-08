Shade | Sono stato aggredito sotto casa Il racconto del rapper

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024) Brutta serata pertorinese che ha subito un furto in strada mentre si trovavasua. Due persone siavvicinate e gli hanno strappato una collana dal collo: un evento spiacevole che, nonostante il furto, non ha avuto ripercussioni fisiche per il, che ha deciso di raccontare la dinamica sui suoi canali social., ildel furtoBrusco ritorno in Italia per, iltorinese che oltre ad avere un ottimo seguito sui social è conosciuto anche per la sua partecipazione a Sanremo 2019 insieme Federica Carta con Senza farlo apposta. L’artista, di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, è rientrato a Torino e ha dovuto fare i conti con uno scippo avvenuto in strada proprio