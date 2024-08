Rivoluzione in Bangladesh la premier fugge in elicottero dopo le dimissioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ladel, Sheikh Hasina, si è dimessa e ha lasciato il Paese, da un mese in subbuglio per le proteste studentesche anti governative. Hasina, secondo le informazioni della testata locale Prothom Alo, ha lasciato il Paese con unmilitare alle 14 e 30 ora locale, accompagnata dalla sorella minore Sheikh Rehana, dirette in India, nel Bengala Occidentale. Per il momento l'addetto stampa della, Naimul Islam Khan, non ha confermato le informazioni della stampa. I manifestanti anti governativi hanno preso d'assalto il palazzo dellapocol'annuncio che la leader lo aveva lasciato ed era diretta a un luogo sicuro. Nel frattempo il bilancio delle persone morte durante le proteste sale a 300, di cui 94 decedute domenica, secondo un conteggio di Afp basato su report della polizia e bollettini di medici e ospedali.