Olimpiadi di Parigi 2024 Desalu e Tortu si qualificano per la semifinale dei 200 metri

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto– Scedono in pista Faustoe Filippo, alledi. I due Azzurri, componenti della staffetta 4×100 (oro olimpico a Tokyo 2020), piazzano due ottime posizioni in batteria nei 200. E’ il primo turno di gara ed entrambi volano infa il tempo di 20,26, realizzando il terzo tempo in carriera, fresco di record personale con il crono di 20.08 (leggi qui).agguanta la terza piazza al traguardo con 20,29. Di seguito, le parole degli Azzurri – Fonte fidal.it “L’obiettivo era la Q maiuscola – racconta– ed è arrivata. Ho fatto la gara su me stesso, all’uscita di curva sono venuto fuori e ho continuato a spingere. Ero calmo, ma all’ingresso nello stadio così pieno è stata un’emozione, quasi mi si sono bloccate le gambe”. “Avrei voluto fare meglio – spiega– ma sono contento.