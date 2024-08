Napoli l’inaspettata mossa del Chelsea | nuova svolta per Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si apre un nuovo capitolo della vicenda: ilsta preparando unainaspettata, 50 milioni sul piatto Continua a tenere banco la questionein casa. Escluso anche dall’ultimo test amichevole contro il Girona, l’attaccante è in attesa di sviluppi di mercato che, almeno per adesso, faticano ad arrivare. La trattativa con il Paris Saint-Germain, la vera priorità dell’ex Lille, non è mai iniziata concretamente: c’è stato un interessamento ma la società partenopea non ha mai ricevuto offerte ufficiali. La strategia di mercato dei francesi è radicalmente cambiata: basta spese folli e spazio soprattutto ai giovani. Ecco perché pernon si sono ancora fatti avanti: le alte richieste di De Laurentiis non rientrano nei piani del Psg.