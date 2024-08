Meghan Markle ha pensato di farla finita | Quello che ho attraversato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 5 agosto 2024) In passatonon ha fatto mistero di averin più occasioni di togliersi la vita e adesso ha spiegato meglio il motivo di queste sue rivelazioni. Il duca e la duchessa di Sussex ieri sera sono stati ospiti del programma CBS Sunday Morning. La coppia ha parlato con Jane Pauley di The Parents Network, una nuova campagna che cerca di aiutare i genitori che hanno perso un figlio per colpa del bullismo on line. Parlando di questo tema così delicato l’attrice di Suits ha raccontato come mai ha deciso di rivelare di averdi togliersi la vita. “Ho avuto quei pensieri perche honei momenti duri e ritengo che condividere questa cosa possa aiutare. Quando haiqualsiasi livello di dolore o trauma, credo che parte del percorso di guarigione, sicuramente del mio, sia essere in grado di essere davvero aperti al riguardo.