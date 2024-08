Kiss of the Dragon | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 5 agosto 2024)of the: ladeldelof theè ild’azione franco-americano del 2001 diretto da Chris Nahon – qui al suo esordio alla regia – e scritto e prodotto dal regista francese Luc Besson (autore dicome Nikita, Lucy o il recente Dogman) e interpretato da un cast internazionale. Ilracconta di un agente dei servizi segreti cinesi che viene inviato a Parigi per arrestare un boss della mafia cinese, ma che viene incastrato per l’omicidio e si rivolge a una prostituta per dimostrare la sua innocenza. A caratterizzare questo adrenalinico thriller vi sono una serie di sequenze basate su combattimenti di arti marziali particolarmente stupefacenti. Li ha infatti voluto adottare un approccio realistico alle scene di combattimento, rinunciando alla CGI e al wire work che erano stati resi popolari dacome Charlie’s Angels e Matrix.