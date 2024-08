Ciclismo su pista oro e record del mondo per la Gran Bretagna nello sprint a squadre donne Olanda dominante nella gara maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Iniziata la competizione per ilsualle Olimpiadi. Nel Bel Paese gli occhi erano tutti puntati verso il quartetto azzurro dell’inseguimento a, che con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon, e Simone Consonni ha chiuso la giornata di qualificazione al quarto posto dopo una prova forse troppo accorta; domani si sfiderà l’Australia per assicurarsi quantomeno una medaglia. Ma intanto quest’oggi è stata già assegnata la prima medaglia d’oro: laesultafemminile con Emma Finucane, Katy Marchant e Sophie Capewell. Una giornata assurda, con le britanniche che hanno sfidato la Nuova Zelanda per la vittoria. La finale più giusta, poiché le due selezioni hanno aggiornata più volte ildeldopo che la Germania era stata la prima a riuscirci.