Botte all’addetto alla sicurezza Tenta il furto il vigilante lo ferma e lui lo colpisce con violenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Perugia, 5 agosto 2024 – È stato aggredito dal ladro che voleva bloccare. Lui, l’addettovigilanza, è finito all’ospedale. Il balordo, per ora, è riuscito a fuggire. Tutto è successo nel pomeriggio di sabato in un supermercato nella zona di Monteluce. Un pomeriggio che sembrava normale, ma che si è rivelato tutt’altro. Questa la ricostruzione che, fin qui, è stato possibile raccogliere dei fatti che sono avvenuti. Unquarantenne era in servizio nel discount quando avrebbe visto un uomo attraversare la barriera delle casse senza pagare alcuni oggetti che aveva sottratto dagli scaffali. L’addettoha chiesto conto al ladro di quanto stava facendo: l’obiettivo era bloccarlo nell’attesa che arrivassero le forze dell’ordine. Ma l’uomo ha dato in escandescenze e ha iniziato a colpire il. Un raffica di colpi violenti, al ventre, in particolare.