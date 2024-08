Ragazzo rapinato al GIAM di Roma lui accusa lo staff | Hanno aggredito me

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 4 agosto 2024) Una rapina finita male quella che sarebbe avvenuta aldila scorsa sera. A denunciarla è stato Emanuel Puglisi, unche ha usato le storie di Instagram per raccontare quello che sarebbe accaduto. “Questa notte sono statoaldidove mi è stata strappata una collana d’oro” – ha scritto su Instagram – “Individuato il colpevole lo segnalavo allo. Lomi rispondeva ‘quello è amico mio che c***o stai a dire’ spintonandomi. Io rispondevo ‘guarda che sono un legale chiedo soltanto che mi venga restituito quanto mio’. Continuavano le aggressioni con mano alla gola, al che, allontanavo il buttafuori spintonandolo. Venivo subito placcato da dietro dai sodali che dopo avermi immobilizzato in tre (mentre stavo a terra) continuavano a colpirmi insieme ai colleghi con calci e pugni sul viso. Successivamente negavano la loro presenza sul posto.