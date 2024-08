Lorenzo Il Magnifico Musetti trionfa a Parigi | bronzo nel singolare maschile di tennis

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 4 agosto 2024). Dicevano che il suoera bello e impossibile, che ormai era solo un ex enfant prodige, talento cristallino ma effimero, inconcludente, inefficace. Ieri sera,, ha smentito i suoi detrattori e regalato all’Italia la sua diciannovesima gioia olimpica, conquistando la medaglia dinel torneodicontro il canadese Félix Auger-Aliassime in due ore e diciassette minuti, 6 – 4, 1 – 6, 6 – 3. Pronti via ed è subito break. Il canadese, reduce da due stagioni deludenti dopo un 2022 in cui si era issato al sesto posto del ranking Atp, soffre le variazioni di, ma col passare dei giochi prende le misure, è tonico e si fa sentire con il suo servizio. Il dj del Philippe Chatrier, il campo centrale del Roland Garros, mette “Sarà perché ti amo”, e al quarto gioco,, ricorda a tutti perché è soprannominato Il