La Talpa emergono nuovi dettagli | ecco cosa farà Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Lasulla nuova edizione condotta daaccadrà La, prenderà il via in autunno. Il ritorno in televisione vedrà alla conduzione la giornalista. Non ci sono ancora conferme in merito al cast dei concorrenti che entrerà a far parte di questa nuova avventura ma nel frattemposu come sarà impostato il programma televisivo. LEGGI ANCHE: Mirko e Perla, la reazione delusa dei Perletti dopo la separazione: esplode la rabbia sul webè emerso dai social L’esperta di gossip Deianira Marzano nelle ultime ore ha riportato qualcheo che riguarda proprio la prossima edizione. La Marzano confessa: “Laguai a chiamarlo reality. Si gira solo una volta la settimana a Roma.i lanci come Costantino della Gherardesca. Funzionerà?”.