Italia-Turchia volley femminile oggi in tv 4 agosto Olimpiadi 2024 | orario programma streaming

(Di domenica 4 agosto 2024)domenica 4(ore 09.00) si giocamatch valido per la fase a gironi del torneo dialledi Parigi. La nostra Nazionale tornerà in campo ai Giochi a ben tre giorni di distanza dalla vittoria ottenuta sull’Olanda e disputeranno l’incontro che metterà in palio il primo posto nel raggruppamento, di fondamentale importanza visto che sarà la classifica combinata tra i tre gruppi a determinare il tabellone della fase a eliminazione diretta Si alza l’asticella per l’, che ora se la dovrà vedere contro le Campionesse d’Europa, reduce dai successi contro Olanda (3-2) e Repubblica Dominicana. Le vincitrici dell’ultima Nations League incroceranno le detentrici del titolo continentale guidate da coach Daniele Santarelli in un match che si preannuncia ad altissima intensità.