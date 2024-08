Fan di Mirko e Perla fra deliri e ricoveri | stanno male per la rottura improvvisa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 4 agosto 2024) Fan in ospedale, persone che piangono,sui social: lafraBrunetti eVatiero ha causato non pochi scompensi. Online sta girando di tutto. Il più virale è questo video in cui si sente la voce di una fan che non riesce a riprendersi in faccia perché ha “il volto straziato dalle lacrime”. Non fa vedere il suo volto perchè straziato dalle lacrime. Il motivo? Pirko e Sberla si sono mollati. Siamo alla follia piú totale. pic.twitter.com/pUSPkndH9R — SoleilStateOfMind (@sunstateofmind) August 4, 2024 Ma ci sarebbe anche chi, pare, sia finito in ospedale in seguito a improvvisi svenimenti. Una fan page della coppia ha infatti scritto (in un italiano sconclusionato) su Instagram taggando proprioquesto messaggio: “Buongiorno, volevo dirvi due delle nostre ragazze sono in ospedale.