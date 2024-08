Tiro a volo Martina Bartolomei e Diana Bacosi ad un passo dall’eliminazione dopo 75 piattelli dello skeet alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Brutta prima giornata di gara nellofemminile deldi Parigi 2024 per le due azzurre al via:, 16ma, e, 21ma, sono già staccate, in maniera quasi irrimediabile, dprime sei posizioni che garantiranno l’accesso alla finale. In testa con 74/75 la coppia composta dalla tedesca Nele Wissmer e dalla britannica Amber Jo Rutter, mentreloro spun altro duo si piazza al terzo posto a quota 73/75, composto dalla statunitense Austen Jewell Smith e dalla messicana Gabriela Rodriguez. Un terzetto al quinto posto stabilisce quello che al momento sarebbe il target virtuale da raggiungere per l’ingresso in finale: l’ellenica Emmanouela Katzouraki, la slovacca Danka Bartekova e la cilena Francisca Crovetto Chadid chiudono la prima giornata a quota 72/75.