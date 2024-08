Provincia il benvenuto del presidente Parcaroli al segretario Barocci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) IlSandroha dato ilieri mattina al nuovodelladi Macerata, Ernesto(nella foto). Originario di Jesi, 64 anni, laureato in Giurisprudenza all’Università di Macerata,negli ultimi due anni è statodel Comune di Fabriano, ma ha ricoperto il medesimo ruolo anche nelle Province di Ancona e Fermo, oltre che in diversi Comuni tra cui Gubbio, Chiaravalle, Genga e Ostra. Prende il posto di Ennio Guida, andato in pensione dal primo aprile scorso. "A nome di tutta lavoglio dare ilal nuovo, di cui ho già avuto modo di apprezzare le spiccate qualità personali di relazione, simpatia e cordialità, ma che soprattutto è funzionario pubblico di grande competenza ed esperienza.si è subito messo all’opera per entrare nelle tante questioni aperte dell’Ente – ha detto–.