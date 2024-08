Poviglio autista di ambulanze stroncato da malore a 33 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024)(Reggio Emilia), 3 agosto 2024 – Il volontariato reggano, lo sport e il mondo del soccorso sanitario sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Luca Petrolini,nelle prime ore di oggi da unfatale. Verso le cinque è stata la madre, Elena Fornaciari, a dare l’allarme al 118 quando ha notato il figlio riverso a terra. I soccorsi si sono rivelati inutili. Luca aveva 33e abitava a, in via Puglia. Era conosciuto per la lunga attività svolta come volontario alla Pubblica assistenza a Castelnovo Sotto, dove era stato pure impegnato nel servizio civile. Da alcuniera dipendente della Croce bianca di Sant’Ilario d’Enza. Così come lo era stato il padre Claudio – deceduto poco più che quarantenne nel 2012, pure lui per unimprovviso – anche Luca era appassionato di baseball: come giocatore e poi come coordinatore interregionale degli arbitri.