Per l’estate la Darsena diventa casa dello sport | yoga gratis e rassegna cinematografica sportiva

(Di sabato 3 agosto 2024) Losbarca in. Per tutta, fino a ottobre, l’area tra Navigli, piazza XXIV maggio e il porto cittadino ospiterà "", un palinsesto di appuntamenti gratuiti, aperti a tutti e tutte, dedicati all’attivitàiva e al benessere fisico, promosso dal Comune di Milano. Il programma, realizzato da Max Up, società del gruppo Us Up & Below The Line, si compone di sessioni di allenamento, mostre, esposizioni, installazioni, laboratori e rassegne cinematografiche (qui il palinsesto completo). La ricca programmazione di iniziative, che proseguirà fino al prossimo 27 ottobre, continua ad offrire anche in agosto eventi, attività e appuntamenti con l'obiettivo di promuovere lo, il movimento, l'aggregazione positiva e il benessere per tutte le fasce di età.