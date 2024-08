Finali oggi 3 agosto in tv sessione serale atletica Olimpiadi Parigi 2024 | orario canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024)tv ee tutte le informazioni per seguire ledell’leggera in programma insabato 3alledi. Si comincia a fare sul serio allo Stade de France, dove vanno in scena svariatee si assegnano numerose medaglie. L’osservato speciale per l’Italia non può che essere Leonardo Fabbri nel getto del peso, ma ci sono anche 4×100 mista, 100 femminili e salto triplo. Protagonisti infine anche Riva e Meslek nei ripescaggi dei 1500. SEGUI IL LIVE REGOLAMENTOCALENDARIO E ORARIIL MEDAGLIERE DIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TV E– Lainizieranno alle ore 19:10 di, sabato 3