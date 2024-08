Ciclismo una Olimpiade incolore per l’Italia | Viviani in fuga Bettiol e Mozzato mai protagonisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Italia non pervenuta nella prova in linea didelle Olimpiadi di Parigi 2024. Sicuramente non c’erano grandissime aspettative riposte sul terzetto composto da Elia, Albertoe Luca, ma gli azzurri non si sono praticamente mai resi, non dando mai la sensazione di poter avere un ruolo in questa corsa.è partito ina 190 chilometri dal traguardo insieme ad altri cinque corridori e ha resistito per poco più di 100 chilometri, per poi staccarsi e venire ripreso dal plotone a 75 chilometri dall’arrivo. L’unico impiego per il veronese poteva essere questo, poiché il percorso per le sue caratteristiche era troppo duro e su strada i risultati non arrivano da tempo.