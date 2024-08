Basket B1 Juvecaserta | confermato Stefano Pisapia ritorna Raffaele Romano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 3 agosto 2024) Caserta. Altre due tessere vanno al loro posto nel mosaico Paperdistagione 2024/25: si tratta di un ritorno e di una conferma. La prima riguarda, ala di 198 cm., nato a Napoli il 14 agosto 2002 e cresciuto cestisticamente nella Stella Azzurra Roma con cui ha esordito in serie B nella stagione 2018/19. L’anno successivo è approdato alla Virtus Arechi Salerno, sempre in serie B. Dopo una stagione in serie C con la maglia della Virtus Brescia ha firmato con il Derthonain Lega2 nel 2020/21 concludendo, poi, la stagione nella Nuova Olimpia Voghera contribuendo alla vittoria in serie C. Dopo 28 gare in serie B nella stagione successiva con l‘Arechi Salerno, ha firmato nel 2022/23 con il club bianconero, contribuendo alla conquista della serie B nazionale.