Mercato Napoli il CorSport sicuro | Il club azzurro vicino a chiudere doppio colpo in attacco

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilpunta a rafforzare l’con Neres e Lukaku, con l’obiettivo di risolvere la questione Osimhen. Il, sotto la guida del presidente Aurelio De Laurentiis, sta pianificando un’importante rivoluzione nel reparto offensivo. Con la questione legata a Romelu Lukaku e Victor Osimhen al centro delle speculazioni, ilsembra pronto a uninche potrebbe ridisegnare le dinamiche della squadra. Un possibileinSecondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilha messo nel mirino David Neres, esterno offensivo del Benfica. Il 27enne brasiliano è il principale candidato per rafforzare l’. Neres, noto per la sua velocità e capacità di dribbling, potrebbe essere un rinforzo decisivo per la formazione allenata da Antonio Conte.