L’inclusione viaggia veloce anche verso Parigi | 10 ragazzi con autismo vivranno dal vivo l’esperienza alle Olimpiadi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dieci bambini. Dieci sogni realizzati. Sono in partenza martedì 1° agosto, dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, i 10conche partiranno perper partecipare all’iniziativa ‘’, organizzata da progetto Aita, con il supporto di Roma Capitale – Assessorato allo Sport, Regione Lazio e grazie alla collaborazione di Accademia di Scherma Lia. Provenienti da varie discipline sportive, con un genitore e lo staff tecnico a supporto, la delegazione vivrà una due giorni olimpica, di inclusione e gioco di squadra. In questa occasione si è scelto di partecipare all’avventura in presenza delle famiglie deiper rinsaldare quel rapporto indispensabile quotidiano ma in sedi diverse.