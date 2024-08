Il bacio strano di Macron alla ministra dello Sport è il pettegolezzo più virale del momento

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un apostrofo rosa tra le parole t’amo? Insomma. Ilscoccato dal presidente francese Emmanueldella Gioventù,e dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Amélie Oudéa-Castéra sta facendo discutere e non poco. Per la particolarità del gesto, molto confidenziale e con un che di appassionato, e anche perché il gossip non dorme mai, specialmente in estate. Ma entriamo nel dettaglio. Siamo all’ormai famigerata cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sì, quella con l’ultima cena queer (che poi però non era l’ultima cena queer, ma un banchetto dionisiaco). In mezzo alle mille polemiche della serata, è arrivato anche l’étrange baiser, come lo ha ribattezzato Madame Figaro. Uno, insomma, tra due delle personalità politiche più importanti di Francia.