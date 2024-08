Estate | caldo e sporcizia paradiso per le blatte padrone delle città di notte

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 2 agosto 2024) In, specialmente nelle grandi, ile lasono l’ambiente ideale per le, ma come le possiamo eliminare? L’porta con sé non solo il calore e la gioiavacanze ma anche alcuni problemi meno piacevoli legati all’igiene urbana. Tra questi, uno dei più diffusi è la proliferazione, insetti che trovano nelle nostrel’ambiente ideale per moltiplicarsi, soprattutto durante le ore notturne.a Roma -Ansa- Notizie.comLe alte temperature estive contribuiscono significativamente alla crescita della popolazione di. “Leamano il; quindi, più le temperature sono elevate più crescono, a patto che trovino cibo”, spiega Emanuele Mazzoni, docente di entomologia agraria. Questo significa che l’igiene ambientale gioca un ruolo cruciale nel contenere la loro presenza.