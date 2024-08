CARINI LA7 SMONTA LE FAKE NEWS DELLA DESTRA | PIAGNONI ITALIANI IMANE È UNA DONNA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mentre quasi tutta l’informazione italiana – con il Tg1 sempre più triste portabandiera – si prostrava al verbo di Giorgia Meloni che da Parigi ha tuonato sulla non equità dell’incontro-Khelif, La7 si è dimostrata un’oasi di giornalismo. Eh sì perché nell’Italia avvolto da un caldo infernale, anche il giornalismo ha ormai intrapreso la via dell’inferno. Una propaganda che non si nasconde da tempo: senza limiti, senza freni, senza vergogna, senza indagare ma solo adulare. Una situazione che non ha precedenti nell’Italia democratica e repubblicana e trova l’ennesima conferma nelle Olimpiadi. “è un uomo”, “chiamiamo Michela Tyson”, “l’algerina è un trans”, “lo schifocultura LGBTQ+”. Sui social migliaia di insulti contro Khelif in una caccia alle streghe ormai sdoganata su tutto ciò che non è allineato al verbo