A Trieste l’atteso ritorno di VASCO BRONDI Venerdì 2 agosto

(Di venerdì 2 agosto 2024) Apparso nella scena indipendente italiana con una visione artistica che trascende i generi tradizionali, fondendo narrazione letteraria e sperimentazione sonora,ha tracciato una nuova rotta nel panorama cantautorale italiano. Dopo aver lasciato un segno indelebile con Le luci della centrale elettrica (l’album d’esordio “Canzoni da spiaggia deturpata” si è aggiudicato nel 2008 la Targa Tenco come migliore opera prima), il suo nuovo atteso album “Un segno di vita” rappresenta non solo una continuità espressiva, ma anche una rivelazione di maturità artistica e umana, che lo conferma inoltre come la voce del cambiamento nella scena musicale nazionale.