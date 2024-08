Salvini sui social dimentica di essere ministri e scimmiotta Trump e Musk su Imane Khelif

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tutti vogliono guardare le olimpiadi, tutti – a causa deinetwork – hanno la tentazione di commentarle pubblicamente. Il problema è che spesso si è portati a commentare delle cose che sono state recepite per la prima volta qualche minuto prima di un tweet o di un post su Instagram, con l’inevitabile conseguenza diapprossimativi. È la stessa cosa, più o meno, che è capitata a Matteosu, la pugile che – per tutte le ultime 48 ore – è stata indicata erroneamente come “pugile transessuale che gareggia con le donne”. Il problema è che Matteonon è uno spettatore qualunque, ma è il ministro dei Trasporti, nonché leader politico di uno dei principali partiti di governo italiani. E il suo utilizzo deinetwork dovrebbequantomeno responsabile.