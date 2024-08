Provincia elezioni il 29 settembre Vanno alle urne sindaci e consiglieri di trenta comuni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si è aperto il percorso durante il consigliole di lunedì scorso per l’elezione del nuovo consigliole che avrà luogo il 29. È stato il presidente Enzo Lattuca durante la seduta a informare idi aver convocato i comizi elettorali, primo passaggio che porterà allo svolgimento delle. Gli elettori saranno ie icomunali deidella, un totale di 436 amministratori, che attraversodi secondo livello, cioè senza chevadano direttamente i cittadini, nomineranno i nuovi 12li. Con la legge 56 del 2014, come è noto, le province delle regioni ordinarie sono state trasformate in enti amministrativi di secondo livello con elezione dei propri organi a suffragio ristretto.