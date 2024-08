Palaye Royale in arrivo a Milano

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Isono pronti ad arrivare in Italia con il loro EU/UK Tour 2024; l’elettrizzante trio di Los Angeles suonerà il nuovo album Death or Glory – fuori il 30 agosto su Sumerian Records via Virgin Music Group – in una data unica che si terrà il 15 novembre 2024 all’Alcatraz. Ospiti speciali dello show saranno gli Hot Milk, gli I See Stars e Huddy. “Death or Glory” offre uno sguardo intrigante su un viaggio musicale trasformativo e grandioso. Inno alla resilienza e alla scoperta di sé, l’album incarna l’evoluzione artistica della band e il suo impegno a superare i confini del glam-rock, dell’art-punk e del brit-pop per creare un sound tutto loro.