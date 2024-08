Il capo della scuola ispettori della Gdf | Ho detto io alla ragazza di denunciare lo stupro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024) È stato il generale Gabriele Failla, comandanteperGuardia di Finanza di Coppito in provincia de L’Aquila, a dire all’allieva dii quattro ufficiali per violenza sessuale. In un’intervista al CorriereSera Failla dice che gli accusati «hanno stravolto il rapporto che ci deve essere fra istruttori e allievi. La loro presenza nella nostraera incompatibile con il mandato che avevano avuto e con i nostri valori. In più, i tre capitani trasferiti dopo il loro collega indagato per violenza sessuale, non si sono fatti avanti per raccontare il contenuto delle chat offensive nei confronti delle allieve, nonostante abbiano avuto un mese di tempo per farlo. Sono stati una delusione». Una delusione Failla dice di aver agito «subito, senza imbarazzo e senza voler nascondere nulla.