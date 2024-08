Costretta a lasciare Amici la verità della storica insegnante arriva dopo un silenzio lunghissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dal 2002 al 2009 è stata uno dei volti più amati di. Poi se n’era andata. Adesso, a distanza di tanti anni, spiega cosa è successo davvero. Intanto Maria De Filippi è al lavoro per mettere insieme la nuova squadra dove potrebbe mancare il giudice Cristiano Malgioglio. Tra le novità dovrebbero esserci alcuni cambi tra gli insegnanti. Le ultime voci parlano dell’arrivocantante di Giusy Ferreri al posto di Anna Pettinelli, molto contestata durante la scorsa edizione. >> “Vergogna”. Olimpiadi, insulti choc in diretta contro la tennista Sara Errani. Scoppia forte il caso, cosa è successo “Trattativa in corso per Giusy Ferreri che approderà adcomedi canto”, scriveva qualche giorni fa l’esperto di gossip Amedeo Venza. In attesa di capire quello che succederà, ecco chela notizia sull’amato giudice dal quale i fan non son pronti a separarsi.