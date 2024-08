Calendario nuoto oggi Olimpiadi Parigi 2024 | orari programma 1 agosto tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024), giovedì 1°, andrà in scena la sesta giornata delalledi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-6 l’Italia vorrà dar seguito a quanto già ottenuto. Un percorso in cui la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha raccolto 2 ori e 2 bronzi. Si vorrà rimettere insieme i cocci, dopo un quinto giorno di gare deludente, pensando soprattutto al quarto posto nei 1500 stile libero di Simona Quadarella. Fari puntati quest’soprattutto su Alberto Razzetti, uscito anch’egli piuttosto deluso dall’esito della Finale dei 200 delfino, che competerà nei 400 misti in cui il francese Leon Marchand ha concrete possibilità per ottenere il suo quarto oro personale di questi Giochi.