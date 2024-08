Caccia approvato il nuovo calendario venatorio in Campania

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 1 agosto 2024) Assessore Caputo: “Soluzioni partecipate e condivise per il settore dellache è strategico per la” “Abbiamoin Giunta il2024/25 della Regione. È stato un percorso lungo che ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Possiamo dire di avere a disposizione uno strumento partecipato e condiviso, caratterizzato da soluzioni rispettose di tutte le sensibilità e capace di dare dignità e prospettiva ad un settore strategico per la regione”. Lo ha annunciato Nicola Caputo (in foto) Assessore all’Agricoltura della Regionea margine della riunione della Giunta Regionale dellaCondivisione ed equilibrio sono le parole che descrivono le nuove regole del prelievo faunistico nella Regione, in linea con il Piano Faunistico di cui la Regione si è appena dotata.