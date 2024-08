Baracche e tendopoli nel cuore dell' Europa | movida e vergogna cosa state vedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da una parte le vacanze da sogno, i resort di lusso, i locali per vip. Dall'altra la realtà di chi in queste strutture ci lavora, e però non può permettersi alloggi in affitto a prezzi esorbitanti. Tanto che è costretto ad arrangiarsi in roulotte scassate e tende e capanne, con la conseguente formazione di vere e proprie baraccopoli alla periferiaa capitale'isola. Questa è la realtà attuale di Ibiza, la perlae Baleari spagnole. «Il caro affitti è uno dei motivi per cui non tornerò più a fare la stagione a Ibiza. Non è possibile pagare 800-1000 euro per un divano, o nei migliori dei casi una pseudo camera da letto». Martina Salardi racconta così, a Libero, l'altra faccia di Ibiza. La ragazza ha 29 anni, per due anni si è recata sull'isola “magica” per lavorare durante la stagione estiva.