Angela Carini chi era il padre della pugilessa italiana alle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Siamo lottatori, siamo guerrieri, siamo noi”: questo è il motto di, sul ring di Parigicon una nuova consapevolezza. Quella di essere nata per indossare i guantoni, proprio come le aveva insegnato il suo papà, e che no: non è ancora arrivato il momento di arrendersi. La pugile di Afragola, la “Tigre” o “Tiger” come amava chiamarla papà Giuseppe torna sul terreno di gioco a tre anni dalla sua prima Olimpiade, la più difficile, quella che ha combattuto con ilin fin di vita. Chi era ildiDi lui sappiamo il nome, Giuseppe, e le origini partenopee che ha sempre rivendicato con grande orgoglio. Da sempre al fianco di sua figlia in tutte le sfide più importantisua carriera, è anche responsabilesua passione per la boxe escelta di continuare su questa strada, benché inizialmente il suo cammino avesse preso un’altra direzione.