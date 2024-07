Spaventoso incendio alla periferia di Latina | evacuato un centro sportivo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un violentodi sterpaglie è divampatonord di, nei pressi di Viale Kennedy, dietro la palestra Palafitness, che è stata evacuata per precauzione. Fiamme Vicine a Campi di Padel e Capannoni Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a campi di padel, una casa e alcuni capannoni vicini a un’azienda. Una densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è alzata in cielo, suscitando preoccupazione tra i residenti. Intervento dei Vigili del Fuoco Tre squadre dei Vigili del Fuoco disono intervenute per domare l’, con una squadra che ha operato nelle vicinanze della strada Pontina. Nonostante i momenti di paura, tra cui un’esplosione probabilmente causata da un serbatoio vicino a una casa fortunatamente vuota, non ci sono stati feriti.