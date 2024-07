Rosa Chemical conquista l’Aquafan di Riccione

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 31 luglio 2024) TERREMOTO ‘MADE IN ITALY’ IN PISCINA ONDE: E’ ARRIVATOPUBBLICO IN DELIRIO PERCHWMICAL. IL CANTANTE CHE SI E’ ANCHE TUFFATO TRA LE ONDE Quarta tappa del festival Music Wave con ospite l’artista e cantautore: “Prima volta in questo parco. E’ una figata. Non potevo non buttarmi in Piscina Onde e naturalmente ho fatto anche gli scivoli” “Chi non salta non fa l’amore!”.ha mandato in delirio tutta Aquafan, nella giornata di ieri. Con i suoi più grandi successi come Polka, Made In Italy, Britney, Baby e tanti altri, l’artista e cantautore, ha scatenato tutto il pubblico, arrivato da ogni angolo d’Italia per incontrarlo e ascoltarlo in oltre 30 minuti di dj set indimenticabile. Scatenato e accompagnato dagli aquadancers, al termine dell’esibizione ha deciso di fare qualcosa di unico: non poteva che tuffarsi dal palco, tra gli applausi e le urla dei fan.