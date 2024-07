Rinnovato il mercato contadino | cambiati i gazebo e nuovo logo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nelle scorse settimana è statoilin piazzale Moro all’Espansione Sud a Correggio, un appuntamento tradizionale. Per questo evento con gli esercenti delsono stati creati nuovi, riconoscibili e funzionali per valorizzarne i prodotti e la loro qualità. L’assessore all’agricoltura Giovanni Viglione negli ultimi mesi ha visitato le aziende agricole che partecipano alper andare ad ascoltarne i bisogni e capirne eccellenze e aspettative. È stato poi individuato unper il, allo scopo di salvaguardare una realtà così rilevante per la comunità correggese, anche in termini di sostenibilità ambientale e tutela del territorio. Si tratta di un patrimonio della comunità per offrire ai cittadini prodotti a chilometro zero e di qualità, sia per sostenere le imprese che contribuiscono alla tutela dell’ambiente.