Poison Porto Cervo inaugura la stagione 2024

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) - Da un'idea imprenditoriale di Tommaso Leopizzi si rinnova uno storico locale: vivacità, spensieratezza e divertimento, questa la cifra distintiva, come conferma anche il nostro campione olimpico, il tennista Luciano Darderi., 31 luglio– Il, cocktail bar di tendenza in Gallura, entra nel vivo della. Grande entusiasmo e nuove idee per l'attività nata qualche anno fa dall'iniziativa di Tommaso Leopizzi, giovane imprenditore romano laureato in Economia alla LUISS ed abbracciata quest'anno anche da Fabrizio Carinci storico imprenditore romano del mondo della ristorazione e dell'intrattenimento. Anche Luciano Darderi, uno dei talenti più promettenti nel panorama internazionale del tennis, ha espresso il suo apprezzamento per questo cocktail bar, confermando la validità dell'intuizione imprenditoriale.