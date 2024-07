Olimpiadi la nazionale di calcio della Nuova Zelanda bloccata sul treno per un temporale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una serata olimpica da dimenticare per la. La squadra diprima perde 3-0 contro la Francia a Marsiglia poi, è rimastasuldi ritorno per tornare nel villaggio olimpico di Parigi. Tutto questo a causa dei forti temporali che hanno provocato interruzioni sulle varie linee ferroviarie: non sono gli atleti, anche migliaia di turisti sono rimasti bloccati sui vagoni nella notte. La SNCF (societàdei servizi pubblici francesi) ha evidenziato come si sarebbe trattato di problemi legati all’alimentazione elettrica dovuti proprio alle violente piogge.