Nuovi sistemi di videosorveglianza Da Brera e Mora fino a Gratosoglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La premessa è che l’assessorato comunale alla Sicurezza guidato da Marco Granelli nelle scorse settimane ha scritto ai nove Municipi cittadini per comunicare loro che Palazzo Marino intende proseguire con il Piano di rinnovamento deididel territorio milanese, a partire dalle telecamere analogiche e meno recenti, con l’obiettivo primario di sostituire tutte le telecamere analogiche e obsolete, che purtroppo sono ancora centinaia. Non solo. L’assessorato ritiene necessario continuare il potenziamento della rete e quindi aggiungere alcune nuove telecamere, anche se la maggior parte delle risorse è destinata all’ammodernamento del sistema. Una premessa che si concludeva con una richiesta rivolta ai nove “parlamentini“: indicare le cinque località che ciascun Municipio ritiene prioritarie per l’installazione diimpianti di