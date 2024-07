LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la Senna è balneabile! Gara femminile alle 8 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale delle gare didi2024. Dopo aver posticipato lamaschile potrebbe essere questo il giorno delle gare sia per gli uomini che per le donne. Sono stati giorni travagliati per il, la decisione di far disputare la prova di nuoto all’interno dellanon si è rivelata azzeccata con le condizioni del fiume che non hanno permesso la balneabilità portando prima alla cancellazione delle sessioni dinamento e poi al posticipo dellamaschile. Un’ipotesi ventilata è stata anche il possibile annullamento del nuoto con lache sarebbe stata articolata in bicicletta e corsa in una sorta di “duathlon”.