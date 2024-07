LIVE Italia-USA 3-10 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | brutta sconfitta per il Setterosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.40 Speranze ridotte al minimo per il passaggio dell’al prossimo turno, lo zero in classifica pesa come un macigno. Le ultime due partite saranno decisive per capire il futuro della nazionalena femminile di. Finisce il match,-Usa 3-10,per il. 0.14 Gooooooooooooooool, Marletta, doppietta per lei,-Usa 3-10. 0.55 Ancora un tiro di Roemer, bloccato da Banchelli. 2.25 Tiro in superiorità numerica parato di Sekulic. 3.50 Gol di Musselman, tiro su azione,-Usa 2-10. 5.08 Traversa di Avegno. 6.09 Tiro di Viacava parato. 7.30 Ancora gol di Steffens, tiro in superiorità numerica,-Usa 2-9. 7.55 Inizia l’ultimo quarto di partita, palla all’. Finisce il terzo quarto,-Usa 2-8. 1.