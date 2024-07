La nuova corsa di Olidata | Quadrino ad e Ruffini presidente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La ssettimana è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di: alla guida arriva l'AD Claudia(già AD Sferanet) eè stato designato Cristiano Rufini. Il CdA ha deliberato, inoltre, la fusione per incorporazione di Sferanet da parte di. Tale fusione sarà operativa a partire dal 1° agosto. Con la stipula dell'atto e la conseguente registrazione presso il Registro delle Imprese, è stato approvato il rapporto di cambio pari a 169 nuove azioniper ogni euro di quota del capitale sociale di Sferanet. Per servire il rapporto di cambio, alla data di efficacia della fusionedarà via libera ad un aumento di capitale. Sferanet, azienda nata nel 2008, ha rappresentato il motore principale della riammissione diin Borsa avvenuto ad aprile 2023.